Akzeptanz durch Offenheit

Kaum ein sozialer Verein ist im Bezirk so bekannt wie der Behinderten-Förderungsverein Neusiedl am See. Warum das so ist, ist schnell erklärt. Man versteckt sich nicht, sondern geht hinaus, präsentiert sich, geht auf die Menschen in der Region zu. Das ist nicht selbstverständlich, hat die Akzeptanz der Behinderten in der Bevölkerung aber sicherlich positiv beeinflusst.

Seit über 40 Jahren ist der Sommerbasar des Vereins ein Fixpunkt in Neusiedl am See. Was als kleiner Markt im Nyikospark begonnen hat, ist zu einem riesigen Fest mit einem ganztägigen Musikprogramm geworden. Auch dieses Jahr werden hier wieder die Produkte aus den Tageswerkstätten des Vereins in Zurndorf und Neusiedl angeboten. Letztere glänzt nach einer Totalsanierung mit Zubau nun im neuen Gewand und bietet den Klientinnen und Klienten verbesserte Therapiemöglichkeiten und tolle Arbeitsbedingungen. Unter anderem dafür setzte sich Obfrau Roswitha Knebelreiter ein. Zurecht wird ihr nun die Ehrenbürgerschaft der Stadtgemeinde Neusiedl am See verliehen.