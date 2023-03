Attraktivität ist gegeben

„Die Burgenlandliga ist nicht attraktiv genug.“ Diese Floskel gab es im Bezirk Neusiedl/See oft zu hören. Meistens dann, wenn es um die Aufstiegsfrage in der 2. Liga Nord ging, winkten die Klubs ab: Wenige Derbys, weite Reisen in den Süden und damit zu viele Kosten. Es stimmt ja auch: Südklubs sind in der Landesliga in der Mehrzahl. Doch jetzt kommt das große „Aber“: Stand jetzt bleiben Parndorf und Andau in der Burgenlandliga. Und damit hätte der Titelkandidat in der 2. Liga Nord, der USV Halbturn, zumindest zwei tolle Derbys in der nächsten Saison. Und die Duelle mit den drei Eisenstädter Klubs dürften ja auch noch attraktiv genug sein, um den Weg in die vierthöchste Spielklasse zu wagen. Kurz gesagt: Wenn Andau und Parndorf in der Burgenlandliga bleiben, gibt es in der 2. Liga Nord keine Ausrede mehr, die einen Aufstieg schlechtreden könnte.