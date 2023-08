Aufs Tempo drücken

Österreich ist das Land des Wintersports. Das Land der Schwimmerinnen und Schwimmer ist es nicht, auch wenn kürzlich drei WM-Medaillen auf das Konto der Alpenrepublik gingen. Dass der Anteil an Nichtschwimmern steigt, wird gerne den eingeschränkten Möglichkeiten während der Corona-Pandemie zugeschrieben. Es ist aber vor allem die fehlende Infrastruktur zum Schwimmenlernen die Österreich zum Land der Nichtschwimmer macht. Seit das Neusiedler Hallenbad geschlossen ist, weiß man auch hier ein Lied davon zu singen.

Seitens des Landes Burgenland wird auf das Bekenntnis zum Erhalt aller drei Hallenbäder hingewiesen und betont im Nachsatz, „trotz der gestiegenen Erhaltungskosten“. In anderen Bundesländern würden sogar Bäder zugesperrt, das wolle man nicht. Auch in Wien etwa hat man allerdings die soziale Komponente der Bäder erkannt und nimmt bis 2030 115 Millionen Euro in die Hand. In Neusiedl steht immer noch die Planung der Sanierung aus. Nun könnte der Gemeinderat mit schnellen Beschlüssen aber Tempo in die Sache bringen.