Austria Triathlon: Das Event ist Gold wert

Es war einmal mehr ein Event der Superlative: der Austria Triathlon in Podersdorf und Frauenkirchen. Bei Kaiserwetter konnten sich die 1.980 Athlet:innen verausgaben und verwandelten den Seewinkel übers Wochenende zum Zentrum der beliebten Ausdauersportart.

Was viele nicht wissen: Für den Tourismus ist das Event Gold wert. Denn um sich auf das Event ideal vorzubereiten, reisen die Teilnehmenden schon viel früher an oder buchen gar ihren Urlaub samt Familie in der Region. Zudem besteht die Chance zur Wiederkehr, denn das flache Gelände ist ideal für Rad- und Laufsportler, um zu trainieren.

Und der Kids-Aquathlon, der quasi das Eventwochenende eröffnet hat, passt ideal ins Konzept. Damit haben die Veranstalter nicht nur für die Erwachsenen eine ausgiebige Spielwiese geschaffen, sondern eben auch für den Nachwuchs. Kein Wunder also, dass der Austria Triathlon zum Dauerbrenner geworden ist – und das vor allem auch weiterhin bleiben wird.