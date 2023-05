Beim Hotel scheiden sich die Geister

„Schützen und nützen“, diese Prämisse wurde einst schon von Alt-Landeshauptmann Hans Niessl für Bautätigkeiten im Welterbegebiet proklamiert. Das Motto wird auch heute von politischen Vertretern gerne ausgegeben.

Es sind drei Worte, die leicht dahingesagt sind, deren Umsetzung aber umso schwieriger scheint. Speziell wenn es um die Verbauung des Ufers des Neusiedler Sees geht, scheiden sich die Geister schnell, wo das Schützen zu wenig und das Nützen zu viel wird.

Das beweist auch wieder das neue Seehotel in Weiden am See, das in der Vorwoche seinen Betrieb in unmittelbarer Nachbarschaft des Strandgeländes eröffnete. Es polarisiert, wie eine große BVZ Online-Umfrage zeigt. Obwohl im Bau auf ein nachhaltiges Gesamtkonzept großen Wert gelegt wurde, sagen 55 Prozent der Teilnehmer „sowas hat am Seeufer nichts verloren“. 36 Prozent sehen das Projekt allerdings als „sehr gelungen“.