Bürgerbeteiligung ist dieser Tage ein großes Schlagwort und man könnte meinen, es gehört zum guten Ton ein Mehr davon zu fordern. Im Neusiedler Bezirk beteiligen sich die Bürger momentan an ungewöhnlich vielen politischen Prozessen und wollen ihrer Stimme Gehör verschaffen. So startete eine Initiative von freiwilligen Helfern im Neusiedler Flüchtlingshaus eine Petition für den Erhalt des Asylheims, in Bruckneudorf wurden Unterschriften gegen den Bau eines dreistöckigen Mietshauses gesammelt, fast 2500 Bürger haben ihre Unterschrift für die Ausschreibung einer zweiten Kinderarzt-Stelle im Bezirk geleistet und in Weiden haben weit mehr Bürger ihre Stimme abgegeben als für die Einleitung einer Volksabstimmung notwendig ist.

Hier geht es um ein Hotelprojekt am Seeufer. Das Vertrauen in die demokratisch gewählten Führungskräfte schwindet, die Bürger wollen Entscheidungen selbst in die Hand nehmen. Experten auf allen Gebieten sind auch sie nicht, Bürgerinitiativen können aber Diskussionsprozesse ins Laufen bringen, die annehmbare Lösungen für die Mehrheit bringen.