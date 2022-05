Da war doch so ein Virus

Burgenlands Tourismusverantwortliche jubeln über ein gelungenes See Opening. Ein Veranstaltungsreigen in zehn Gemeinden mit dem Surf Opening in Neusiedl, der Woodstock Weinroas in Illmitz, einem großen Beach Volleyball-Turnier in Podersdorf, dem Weinfrühling in mehreren Gemeinden und weiteren Events zog tausende Besucher in die Region. Trotzdem scheint es, als würden Absagen immer noch wie ein Damoklesschwert über den Veranstaltungskalender schweben.

So wurde gerade bekannt, dass das traditionelle Neusiedler Stadtfest heuer zum dritten Mal pausieren wird. Das Risiko einer kurzfristigen Absage ist für Veranstalter immer noch zu groß. Dabei sind die Infektionszahlen im Sinken und die Pandemie scheint manchmal sogar in Vergessenheit geraten - bis der nächste Cluster in der Nachbarschaft aufpoppt und man daran erinnert wird. Ach ja, es gibt ihn ja doch noch, den Virus.