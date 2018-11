Wer die A4 Autobahn Richtung Wien nimmt, der weiß, ein Lied davon zu singen: Die Autolawine rollt und wird immer länger. Und das ist nicht nur subjektiv so. Das Gefühl vieler Anrainer und Pendler wird von den Zahlen des VCÖ (Verkehrsclub Österreich) gestützt. Täglich fahren um 14.000 Autos mehr an der Messstelle in Parndorf vorbei als noch 2013. Klarerweise ist Parndorf mit seinen Einkaufszentren auch ein besonderer Anziehungspunkt. Einer, der in den kommenden Jahren noch mehr Gäste anziehen wird, weiß man doch von den Ausbauplänen der verschiedenen Zentren.

Der VCÖ nennt diese „Verkehrserreger“ und fordert mehr umweltbewusste Verkehrskonzepte statt noch mehr Parkplätze ein. So könnten Besucher animiert werden, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Mit dem Bus-Shuttle von der Wiener Innenstadt bietet das Outlet Center seit mehreren Jahren eine gute Möglichkeit. Für all jene, die aber aus anderen Ecken Österreichs anreisen möchten, sind die öffentlichen Möglichkeiten beschränkt. Denn wer vorbildlich etwa mit dem Zug anreist, sitzt am Bahnhof fest. Einen Bus-Shuttle von Wien gibt es zwar, aber vom wenige Kilometer entfernten Bahnhof nicht.