Die Luft wird dünner

Schattendorf, Rudersdorf Marz und Halbturn haben eines gemeinsam: Ziel Klassenerhalt. Während der Nord-Aufsteiger Halbturn vor zwei Wochen noch wie ein Fixabsteiger aussah, hat man beim USV wieder Hoffnung. Zurecht. Ansprechende Darbietungen gegen Schattendorf (1:1) und Edelserpentin (3:0) bedeuteten die Rückkehr ins Rennen um den Burgenlandliga-Verbleib. Acht Punkte hat das Team von Trainer Peter Herglotz, genauso viele wie Marz und Rudersdorf. Schattendorf verpasste es im direkten Duell mit Deutschkreutz, sich Luft zu verschaffen. Die Mittelburgenländer zogen am SVS vorbei. Im Grenzstadion wird die Lage prekärer, der Vorsprung auf das Acht-Punkte-Trio beträgt nur noch vier Zähler. Die restlichen Aufgaben im Herbst heißen Siegendorf und Ritzing, wo man jeweils klarer Außenseiter ist. Es droht also ein noch weiteres Abrutschen in die Gefahrenzone, wo die Luft immer dünner wird und eines definitiv verspricht: Es wird ein ganz heißes Frühjahr im Tabellenkeller der Burgenlandliga.