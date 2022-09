Die Wahl als Motor?

Soziale Themen, wie medizinische Versorgung, Kinder- und Altenbetreuung oder Pflege, aber auch die Schaffung von Freizeitmöglichkeiten gehören zum Arbeitsalltag einer jeden Bürgermeisterin und eines jeden Bürgermeisters. Hier säumig zu sein, würde sich nicht nur im Unmut der Bevölkerung, sondern direkt im Wahlergebnis zeigen.

Soziale Themen haben deshalb auch in den aktuellen Wahlprogrammen der Bürgermeisterkandidaten hohe Priorität. Und wer bereits an den Hebeln sitzt, der präsentiert am besten noch vor der Wahl neue Projekte oder Lösungen, wie etwa die Nachbesetzung vakanter Ärztestellen wie in Winden und Gols oder ein Gesundheitszentrum für Gattendorf.

Man möchte sich Wahlen in kürzeren Abständen wünschen, plötzlich scheint vieles, leichter von der Hand zu gehen.

Man darf aber nicht vergessen, dass oft jahrelange Vorarbeit hinter den einzelnen Projekten steckt.