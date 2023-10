Doch Abbrennen?

Die Sommersaison am Neusiedler See ist für Tourismusbetriebe durchwachsen verlaufen. Einige machen dafür die dystopischen Bilder von einem ausgetrockneten See im TV verantwortlich. Es wird wohl mehrere Gründe geben, aber die angesprochene Doku hat schon gezeigt, was passiert, wenn wirklich einmal kein Wasser mehr im See sein sollte. Um dem entgegenzuwirken, hat das Land Burgenland nun die Maßnahmen für die kommenden Monate am See präsentiert.

Was im Vorjahr als Pilotprojekt gestartet ist, geht nun in den Echtbetrieb: 100.000 Kubikmeter Schlamm sollen jährlich mit neuen Geräten des landeseigenen Fuhrparks ausgebaggert werden. Zum Vergleich: Jedes Jahr entsteht durch Sedimentablagerungen 30.000 Kubikmeter neuer Schlamm im See. Zum Beispiel durch abgestorbenes Schilf. Und dort liegt der Haken. Beim Schilfmanagement. Die einfachste Maßnahme – das kontrollierte Abbrennen – braucht eine Ausnahmegenehmigung vom Klimaministerium. Und das ist träge, wie wir wissen.