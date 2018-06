Spricht man mit Unternehmern, so hört man regelmäßig von den bürokratischen Hürden, mit denen sie zu kämpfen haben. Eine neue Auflage hier, eine neue Richtlinie da. Jedes Mal endet das Gespräch damit, dass die Richtlinien und Gesetze im Neusiedler Bezirk besonders streng ausgelegt werden.

Das kommt wahrscheinlich auf den Blickwinkel an, aber eines ist klar: Nicht immer sind Bescheide der BH nachvollziehbar. So ist es etwa nicht verständlich, warum eine Terrasse einer Bar plötzlich „gesundheitsgefährdend“ sein könnte, wie es ein Bescheid dem „Club 119“ in Weiden am See attestiert. Der Club liegt auf einem für Tourismus gewidmeten Grundstück, darf seine Terrasse für Gäste aber momentan nicht öffnen, ob die Lärmentwicklung für die Anrainer gesundheitsgefährdend ist, wird nämlich geprüft.

Ein anderer Fall: Nur mit Bescheid darf in Neusiedl ein mit Feuerbrand befallener Baum im Altstoffsammelzentrum abgegeben werden. Hat man keinen Bescheid von der BH, muss man mit dem „verdächtigen“ Schnittgut wieder heimgehen (mehr dazu hier). Ob man so der hochinfektiösen Pflanzenkrankheit Herr wird, ist zu bezweifeln .