Das Hallenbad wirft in einer langfristigen Budgetplanung der Stadt Neusiedl am See seinen Schatten voraus. Und zwar in Form eines großen Fragezeichens. Wie die Stadtgemeinde Sanierung und Betriebskosten in Zukunft stemmen soll, ist fraglich. Eine Lösung wird seit Jahren gesucht. Seit das Bundesdenkmalamt (BDA) das Hallenbad im Herbst des vergangenen Jahres unter Begutachtung nahm, wurde es um das Bad ruhig.

Abwarten stand auf der Tagesordnung. Verhandlungen mit Umlandgemeinden betreffend einer finanziellen Beteiligung wurden auf Eis gelegt. Auf gut österreichisch hieß es: „Schau ma mal, was das Bundesdenkmalamt schlussendlich in seinem Gutachten sagt.“

Nun, das Gutachten ist nun da. Das Ergebnis: „Schützenswert, zur Gänze.“ Eine Sanierung wird nicht einfacher und schon gar nicht günstiger. Es gibt aber innovative Ideen, vielleicht zum „Abkupfern“. Das Wiener Amalienbad etwa, erbaut im Jugendstil, wurde auf modernsten Stand der Technik gebracht. Die Hälfte der Gesamtkosten konnten dabei durch Energie-Einspar-Contracting (EEC) refinanziert werden. Der Vertragspartner half Energie einzusparen und wurde in der Höhe der eingesparten Energie- und Wasserkosten bezahlt. Es lohnt sich jedenfalls über den Tellerrand zu schauen.