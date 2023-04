Es braucht ein kluges Stadtmarketing

Ein typischer Sommerregen war für Neusiedls Touristen früher das Startsignal für einen Einkaufsbummel durch die Neusiedler Innenstadt. Familien wanderten vollbepackt mit Einkaufssackerln die Hauptstraße entlang, gustierten vor den Schaufenstern und ließen eine schöne Summe an Schillingen (ja, es ist lange her) im Ort. Die Urlauber erkannte man auf den ersten Blick, so erzählen ältere Generationen. Ein Bild, das man heute nur mehr selten sieht. Heute zieht es Gäste und auch Einheimische zum Shoppen in die Nachbargemeinde, ins Parndorfer Outlet Center oder in das PADO Fachmarktzentrum.

Dabei hätte Neusiedl am See viel zu bieten, immerhin gibt es rund 120 Shops, darunter viele hochqualitative Fachgeschäfte. Mit einem guten Stadtmarketing wäre hier, trotz des scheinbar übermächtigen Konkurrenten in der Nachbarschaft, gerade im Rahmen eines Urlaubserlebnisses vieles möglich.

Vieles wurde schon probiert: Die Umsetzung gemeinschaftlicher Projekte und Ideen der Gewerbetreibenden funktionierte zuletzt aber immer nur temporär und scheiterten letztlich. Vielleicht ist es jetzt an der Zeit einen neuen Anlauf zu starten.