Für die einen ein Glücksfall

„In China kennt man Wien, Salzburg und Parndorf.“ So lautet ein mehrfach wiederholtes Zitat von Alt-Landeshauptmann Hans Niessl. Es unterstreicht jedenfalls die Bedeutung und den hohen Bekanntheitsgrad, der der 5.200-Einwohner-Ortschaft zugeschrieben wird. Und zwar wegen des Outlet Centers, das in Parndorf heuer sein 25-jähriges Jubiläum feiert. Dabei war die Gemeinde gar nicht die erste Wunschadresse des McArthur Glen-Konzerns. Ursprünglich zielte man Neusiedl am See an. Die Gewerbetreibenden der Stadt fürchteten aber die große Konkurrenz, die Stadtgemeinde lehnte „dankend“ ab. Damit, dass das Center nur wenige Meter nebenan erbaut werden könnte, rechnete man nicht.

Mehr als 25 Jahre später zählt man jährlich mehrere Millionen Besucher im Outlet Center Parndorf. Der Besucherrekord von 6,3 Millionen im Jahr 2019 könnte laut Prognose heuer sogar geknackt werden. Der Umsatz hat das Vor-Corona Niveau längst wieder erreicht.