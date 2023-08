Gemeinden unter Druck

Es war eine angespannte Stimmung im Sitzungssaal der Gemeinde Winden am See am Dienstagnachmittag. Die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte trafen sich zu einer brisanten Sitzung. Die Tagesordnung kursierte auch zuvor schon außerhalb der Ortschaft und hatte das Interesse anderer Kommunalpolitiker geweckt: Denn Winden am See steht vor einer Konsolidierungsphase und ist damit eine der ersten Gemeinden, die angesichts der Situation rund um steigende Energie- und Personalkosten, hohe Zinsen und Inflation strauchelt.

In der „Gemeinde mit viel Investitionstätigkeit“, wie es der beauftragte Steuerberater in der Sitzung ausdrückte, heißt es nun den Gürtel enger schnallen. „Sparen statt groß investieren“ wird wohl das neue Credo. Dass man auch aus anderen Gemeinden mit einem Auge nach Winden schielt, zeigt dass die Finanzsituation in den Kommunen allgemein angespannt ist. Gemeinden ohne große Einnahmen durch Kommunalsteuern oder Windräder sind besonders betroffen.