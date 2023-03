Gendern Sie?

Seit 1911 wird der Weltfrauentag gefeiert. Der 8. März steht somit seit über hundert Jahren im Zeichen der Gleichberechtigung. Begonnen hat alles mit dem Kampf um das Frauenwahlrecht. Heute geht es vielfach um gleiche Rechte und Entlohnung in der Arbeitswelt, aber auch etwa um Gleichberechtigung in der Sprache. Es mag seltsam klingen, wenn TV- und Radio-Moderatorinnen und Moderatoren für das Gendersternchen eine Sprechpause einlegen. Das gefällt nicht jeden, wahrscheinlich sogar den wenigsten. Aber gendern – egal in welcher Art und Weise – macht schon etwas im Unterbewusstsein. Denn Sprache erzeugt Bilder im Kopf. Die Initiative des Neusiedler Gemeinderates, zwei Straßennamen nach weiblichen Wissenschaftlerinnen zu benennen, ist in diesem Sinne sehr positiv zu werten. Es erinnert daran, dass auch Frauen Pionierleistungen in Männerdomänen erbringen können.