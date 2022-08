Golser Mut belohnt

In Gols wurde mit dem Start des Volksfestes wieder einmal der Ausnahmezustand ausgerufen. Das Traditionsfest ist einfach aus der Region nicht wegzudenken. Wie sehr es in den vergangenen beiden Jahren gefehlt hat, zeigen die Besucherzahlen. Schon 53.000 Gäste hat man nach dem verlängerten Wochenende am Festgelände, also an vier Tagen, gezählt. Spielt das Wetter weiter mit, dann darf die Veranstaltergemeinde sogar mit einem rekordverdächtigen Besucherergebnis rechnen.

Und das hätte man sich auch verdient. In Zeiten einer Pandemie ist es ungleich schwieriger, eine Großveranstaltung auf die Beine zu stellen, vor allem weil ein großes Risiko zu tragen ist. Die Planungen begannen ein Jahr zuvor, da war es kaum abzuschätzen, ob die Veranstaltung dann tatsächlich über die Bühne gehen kann.

In Gols hat man es gewagt und wie es momentan scheint auch gewonnen.

Auftritt am Sonntag Ambros rockt das Golser Volksfest: Austropop-Legende im Interview