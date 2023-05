Eines der meistbesuchten Ausflugsziele Österreichs ist das Outlet Center in Parndorf. Bei den jährlichen Besucherzahlen spielt das Shopping Center in einer Liga mit dem Schloss Schönbrunn. Im Rekord-Jahr 2018 waren es unglaubliche sechs Millionen Gäste. Über das Burgenland wissen diese aber kaum Bescheid und nur wenige machen mit dem Shopping-Bummel auch einen Abstecher in die Region. Dass großes Potential in dieser Zielgruppe für den Tourismus liegen könnte, wurde von den Verantwortlichen erkannt. Allein die richtige Strategie muss noch gefunden und passende Packages noch geschnürt werden.

Lust auf das Burgenland soll nun der neue „my burgenland Flagship-Store“ machen, ein Leuchtturm-Projekt des Burgenland Tourismus. Souvenirs und vor allem die kulinarischen Spezialitäten können jedenfalls einen Gusto auf Pannonien machen. Es wird aber wohl mehr brauchen, um die Gäste aus dem Center raus zu locken.