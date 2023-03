Im Windland Nummer 1

Die Stürme dieser Tage sind des einen Freud, des anderen Leid. Vergangenen Samstag mussten einige Feuerwehren im Bezirk aufgrund von Sturmschäden ausrücken, andererseits war der Tag einer der produktivsten in der Geschichte der österreichischen Windenergie. Die IG Windkraft vermeldete sogar einen Rekord. Einen wesentlichen Anteil daran haben die 410 Windräder, die im Bezirk Neusiedl am See stehen. In keinem anderen Bezirk Österreichs findet man Windkraftanlagen in so geballter Form. Da fragt sich die eine oder andere natürlich schon, was wir eigentlich davon haben. Die Energiepreise sind auch bei uns nahezu ins Unermessliche gestiegen. Allerdings: Hätten wird die Windräder nicht, wäre der Preis noch weiter explodiert. Laut IG Windkraft haben uns die Windräder davor aber bewahrt.