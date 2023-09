Jetzt wird Grund gekauft

Der Neubau des Oberwarter Krankenhauses befindet sich derzeit im Endspurt. In einigen Monaten werden dort die ersten Behandlungen und Operationen durchgeführt. Land Burgenland und die Gesundheit Burgenland widmen ihre vollste Aufmerksamkeit daher schon dem nächsten Mega-Projekt in Sachen Gesundheitsversorgung: der Klinik Gols.

Das Tempo wird nun verschärft. In einer Pressekonferenz wurde der Ankauf der Grundstücke für den Neubau verkündet, trotz eines laufenden Verfahrens am Verwaltungsgerichtshof in Wien. Das Ergebnis will man nicht abwarten, schließlich laufen die Optionsverträge Ende des Jahres aus. Damit, dass diese Frist tatsächlich ausgereizt werden würde, rechnete man anfangs nicht. Doskozil peilte zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung im März 2020, den tatsächlichen Ankauf samt Umwidmungsverfahren noch bis zum Ende des selben Jahres an. Der vehemente Gegenwind betreffend des Standortes überraschte offensichtlich und wird nun wohl noch stärker werden.