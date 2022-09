Jetzt wird‘s heiß

In etwas mehr als zwei Wochen wird im Burgenland gewählt. Die heiße Phase des Wahlkampfs um die Bürgermeisterämter und Mandate in den Gemeinderäten hat jetzt so richtig begonnen. Verwirren lassen darf man sich übrigens nicht von den unzähligen Wahlplakaten, denn unter die Konterfeis der Kommunalpolitiker mischen sich vermehrt die Kandidaten zur Bundespräsidentenwahl. Gekämpft wird langsam, aber sicher auch mit härteren Bandagen, so etwa in Illmitz, wo mit Rudolf Strommer ein ÖVP-Urgestein die von der SPÖ-Regierung initiierte Novelle des Tourismusgesetzes kritisiert.

Kandidat ist er zwar keiner, so knapp vor der Wahl darf man seinen Vorstoß aber schon als einen Nadelstich gegen den SPÖ- Kandidaten seiner Heimatgemeinde sehen. Zumal der Tourismus dort wichtigste Lebensader ist. Bleibt abzuwarten, welche Blüten der Wahlkampf in den nächsten Tagen in anderen Gemeinden noch treibt.