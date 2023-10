Kittsee - Die Ausnahme von der Regel

Logistikzentren haben in der Region neuerdings einen schlechten Ruf. Jedenfalls können diese meist riesigen Gebäude ganz gut polarisieren. Freuen sich Bürgermeisterinnen und Bürgermeister über jede Firma, die sich ansiedeln will, so wird in der Bevölkerung und der Opposition die „immense Bodenversiegelung“ entgegengestellt. In Kittsee ist genau das der Fall.

Der Gemeinderat — und selbst die Bürgermeisterpartei ÖVP — steht dem geplanten Logistikzentrum gespalten gegenüber. Das geht soweit, dass zwei ÖVP-Mandatare (mit ihrer Stimmenthaltung) gemeinsam mit den Oppositionsparteien gegen die Aufhebung einer Bausperre stimmten, um das Projekt zumindest zu verzögern. So ein Abstimmungsverhalten ist schon bemerkenswert, weil es in den „Kommunalparlamenten“ des Neusiedler Bezirks nur sehr selten zu beobachten ist. So sieht gelebte Demokratie leider meistens nämlich nicht aus. Doch Kittsee bewies die Ausnahme von der Regel. Gut, auch diese einmal zu sehen.