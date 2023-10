Klaviertasten auf Wohnungssuche

Die Zentralmusikschule Neusiedl am See feiert dieser Tage ihren 70. Geburtstag. Das Konzert anlässlich dieses Jubiläums war eine große Leistungsschau des musikalischen Nachwuchses der Region. Mit viel Kreativität wies man aber auch auf die teils mangelhaften Bedingungen hin, mit denen das Team der Musikschule zu kämpfen hat. Schwarz und weiß gekleidete Schülerinnen und Schüler symbolisierten Klaviertasten auf der Suche nach einem Saal, in dem Konzerte gegeben werden können. Es gibt in der Stadt nämlich keine Möglichkeit, ein Klavier dauerhaft in einem größeren Raum unterzubringen. Das macht die Organisation von Konzerten schwierig.

Darüber hinaus ist das Gebäude der Musikschule schon arg in die Jahre gekommen. Immer wieder sind größere Sanierungsarbeiten notwendig. Pläne eines neuen Gebäudes – etwa innerhalb eines Campus mit einer neuen Volksschule – rücken angesichts der finanziellen Situation der Stadt aber wieder einmal in weite Ferne.

Nachtragsvoranschlag Neusiedl am See: Minus im Budget wird größer als gedacht