Kommt der See wieder?

Der Neusiedler See macht Sorgen. Jeden Tag wird ein neuer tiefster Pegelstand - seit seiner Regulierung – gemessen. Die Problematik ist in der Region längst heiß diskutiert, ist nun aber auch überregional im Blickpunkt. Sämtliche Medien, ob Tageszeitungen oder TV-Magazine sind „auf den Neusiedler See aufgesprungen“, wie es im Fachjargon heißt. Eine breite Diskussion kann positive Effekte haben. Vielleicht kommt Tempo in die „Rettung des Sees“. Die Meinungen, wie diese aussehen soll, gehen aber diametral auseinander. Wasser zuleiten oder See austrocknen lassen, wie es für einen Steppensee natürlich und gut ist? Letzteres scheint für die Bevölkerung großteils keine Option zu sein. Befürchtet wird, der See würde nie wieder zurückkommen. Der menschliche Eingriff in das Ökosystem sei bereits zu groß, als dass man sich auf dessen eigentliche Charaktereigenschaften verlassen könne. Nämlich zu gehen, um wieder zu kommen.