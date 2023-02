Kopfsprung ins Trockene?

Jeder Häuslbauer weiß, dass wir gerade die denkbar ungünstigste Zeit für ein Bauprojekt haben. Die Kosten sind teilweise auf Rekordniveau. Deswegen ist man in der Bevölkerung auch skeptisch, was die von Land und Gemeinde versprochene Sanierung des Neusiedler Hallenbads – samt Ausbau – betrifft. Auch die Stadt-ÖVP glaubt nicht, dass das Projekt bald in die Gänge kommt, und zweifelt den angekündigten Eröffnungstermin im Jänner 2025 an. Bis dahin sind es gerade einmal zwei Jahre und noch sind nicht einmal die Planungsarbeiten im Gange.

Dass überhaupt saniert werden muss, sieht die Stadt-SPÖ in der Verantwortung der langjährigen ÖVP-Stadtführung. Der für das Hallenbad-Projekt zuständige Sport- und Infrastrukturlandesrat hält jedenfalls am Bau fest und hat auch das Pilot-Projekt „Jedes Kind soll schwimmen lernen“ im Burgenland gestartet. Und das funktioniert nur, wenn es eine ausreichende Bäder-Infrastruktur im Land gibt.