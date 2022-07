Kultur statt Medizin?

„Ein Kulturzentrum für jeden Bezirk.“ Eine Aussage, die schon seit vielen Jahren immer wieder als Ansage oder Forderung durch die burgenländische Politik schwirrt. Die SPÖ-Regierung hat sich dieses Ziel jedenfalls ins Stammbuch – alias Arbeitsprogramm 2020 bis 2025 – geschrieben. Im Visier ist nach Mattersburg und Güssing nun der Bezirk Neusiedl am See, wo man momentan auf Standortsuche ist.

Was beim neuen Krankenhaus wohl nicht klappt, auch wenn die Neusiedler ÖVP nicht aufgeben möchte, könnte bei einem Kulturzentrum vielleicht funktionieren. Nämlich, dass es in der Bezirkshauptstadt selbst gebaut wird. Eine Variante, die dem Landeshauptmann jedenfalls gefallen würde, vorausgesetzt es gibt ein geeignetes Grundstück. Ein Kulturzentrum in Neusiedl würde vielleicht die ÖVP nicht über den „Verlust“ des Spitals hinwegtrösten, viele Neusiedlerinnen und Neusiedler aber schon.