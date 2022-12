Lichtsmog vs. Sicherheit

Jedes Jahr sind Mitte August besonders viele Sternschnuppen zu sehen. Wer die Perseiden beobachten will oder auch sonst gerne zum Sternderlgucker wird, macht das am besten in völliger Dunkelheit. Im Neusiedler Bezirk – vor allem im nördlichen Teil – ist diese gar nicht so einfach zu finden. Streulicht aus Wien und Bratislava leuchtet bis in die Region. Darüber hinaus – so die aktuelle Kritik der Grünen – würden die Einkaufszentren in Parndorf mehr beleuchten als notwendig und so die größten Lichtverschmutzer hierzulande sein.

Diesen Vorwurf weisen die beiden größten Shoppingcenter zurück, die richtige Balance zwischen Einsparung und Sicherheit zu finden, ist jedenfalls schwierig. Das wissen auch Gemeinden, Straßenbeleuchtungen zu gewissen Zeiten ganz abzuschalten ist kaum möglich. Verzichten könnte man aber vielerorts auf das blaue, gesundheitsschädlichere Licht. Hier ist sicher noch Luft nach oben.