Mehrwege zum Glück

Diese Woche feierte man das 10-jährige Jubiläum von Coca-Cola HBC Österreich in Edelstal und präsentierte im Zuge dessen eine neue Linie, auf der nun auch Mehrweggebinde abgefüllt werden können. Dies stellt eine wichtige Entwicklung in die richtige Richtung dar – weg von Müllbergen aus Plastikflaschen und hin zu einer Kreislaufwirtschaft, wie Umweltministerin Leonore Gewessler bei der Veranstaltung betonte. Dass große Konzerne oft einen Anstoß für derartige Veränderungen benötigen ist klar, 12 Millionen Euro für eine neue Abfüll- und Waschanlage sind eine beträchtliche Investition. Umso wichtiger ist es, gesetzliche Rahmenbedingungen zu schaffen, die solche Änderungen forcieren und auch dementsprechend fördern. In diesem Sinne wird ab 2025 auch ein Pfandsystem für Einweg-Getränkeverpackungen wie PET oder Aluminium in der Größe von 0,1 bis 3 Liter mit einer Pfandhöhe von jeweils 25 Cent etabliert, das auch für Konsumenten einen Anreiz schafft, sich aktiver am Recycling zu beteiligen.