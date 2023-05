Mehrwert trotz Verlust

Das Surf Opening ist seit Jahrzehnten eines der größten Events in der Region. Es galt als Publikumsmagnet par excellence: Sommer, Sonne, Strand, coole Surfer und volle Partyzelte. Langsam beginnt das Image allerdings zu bröckeln. Der Surfsport zieht nicht mehr so richtig. Wer am Wochenende tagsüber im Neusiedler Strandbad war, durfte eine chillige Veranstaltung erleben - mit einem breiten Angebot für Familien, Sport- und Musikfans. Ohne großes Gedränge und genug Platz auf der Liegefläche.

Schön für die Besucher, der Veranstalter hätte wohl mehr Gedränge bevorzugt. So wie in früheren Jahren. 40.000 Besucher sind nicht genug um finanziell zu reüssieren - bei diesem großen Aufwand. Zum Vergleich: 2018 waren 75.000 Menschen in Neusiedl am See dabei. Aber: 40.000 Besucher haben aber einen schönen Event erlebt und tragen coole Bilder vom See nach außen. Ein unschätzbarer Mehrwert für die Region. Gerade jetzt.