Zahlreiche bunte Feuerwerke im ganzen Bezirk haben das neue Jahr eingeläutet, oder besser gesagt eingeknallt. Damit haben Neujahrsvorsätze und Neujahrswünsche Hochsaison – im Privaten genauso wie in Firmen und Gemeinden. Aber was wird das neue Jahr wohl bringen?

In den Kommunen und Unternehmen ist für das Jahr 2019 bereits vieles durchgeplant, Budgets sind größtenteils erstellt, Bauprojekte auf Schiene gebracht. Eines dürfte klar sein: Der Bauboom im Neusiedler Bezirk wird auch im neuen Jahr fortgesetzt. Einige größere Wohnbauprojekte sowie Einkaufszentren sind wieder geplant. Neu sind heuer allerdings große Hotelprojekte. Ob Privatpersonen oder Hotelketten, im Bezirk wittert man großes Potenzial. Hotels in Parndorf, Weiden am See und Andau sollen heuer auf die Startlinie gehievt werden. Und auch in Neusiedl am See könnten die Zeichen für ein Hotel doch noch gut stehen, hört man von Insidern. Mit dem nötigen Selbstbewusstsein und pannonischen Charme könnte der Tourismus sowohl am als auch abseits vom See durch diese Projekte neue positive Impulse erfahren.