Neusiedler See: Da wird wertvolle Zeit verplempert

Das Land Burgenland, genauer die Seemanagement Burgenland GmbH, hat sich einen tollen Fuhrpark für die Schlammbaggerungen und das Schilfmanagement am Neusiedler See angelegt. Nun sollten die Gerätschaften allerdings schnell in Einsatz gebracht werden, schließlich gibt es für die Arbeiten am See nur ein Zeitfenster von wenigen Monaten im Jahr.

Allein die Kooperationsverträge mit den Seegemeinden sind noch alles andere als unter Dach und Fach. Im Neusiedler Bezirk hat noch keine der Anrainergemeinden unterschrieben. Es fehlen die nötigen Gemeinderatsbeschlüsse. Unabhängig von parteipolitischer Zugehörigkeit hört man, dass der Vertrag nicht ganz ausgereift sei und Details noch nachverhandelt werden müssten. Auch in den Gemeinden am Westufer des Sees soll sich Unmut regen.

Für die Seemanagement Gmbh heißt es nun schnell nachbessern. Denn gearbeitet werden kann nur bis April und der See braucht ein Management. Da sind sich alle einig.