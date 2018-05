Der Neusiedler Bezirk wächst weiter. Und zwar überdurchschnittlich. Im gesamten Bundesgebiet hat die Statistik Austria einen Bevölkerungszuwachs innerhalb des Jahres 2017 von 0,56 Prozent verzeichnet. Der Neusiedler Bezirk kann da mit einem Plus von 1,02 Prozent mehr als mithalten.

Mit diesem Zuwachs rangiert der Bezirk sogar unter den Top Ten Österreichs. Dieser Trend aus den vergangenen Jahren wird sich auch in Zukunft noch fortsetzen. Die Gemeinden im nördlichen Teil des Bezirkes profitieren von ihrer Nähe zu Wien und den guten Verkehrsverbindungen dorthin.

Der Nachfrage an Wohnraum kommen die Gemeinden auch nach, wie etwa ein groß angelegtes Projekt in der 700-Seelen Gemeinde Neudorf zeigt (siehe Seite 25). In den nächsten Jahren wird Wohnraum für 200 Personen entstehen. Ein anderes Bild zeigt sich in den südlich gelegenen Gemeinden, nahe der ungarischen Grenze. Die Geburtenrate hinkt der Sterberate jedes Jahr um einiges nach und die Gemeinden überaltern. Im Hanság müssen die Ortschaften deshalb mit günstigen Wohnungen und Grundstücken um jeden einzelnen Einwohner kämpfen.