Perfekte Noten

Es überrascht immer wieder, was Kinder und Jugendliche leisten können. Deshalb sind Talentshows, wie etwa „The Voice Kids“ und das Klassik-Pendant „Die goldene Note“ oder „Klein gegen Groß“ so erfolgreich. Bei der erstgenannten Show hat es im Vorjahr der Halbturner Benjamin Gedeon bis ins Finale geschafft. Seitdem lässt er keine Chance aus, auf die Bühne zu treten: Ob es ein Konzert mit Star Alvaro Soler oder mit dem Halbturner Singverein ist, ist ihm egal. Der Funke ist übergesprungen, die Musik ist seine Welt. Gedeon ist Schüler der Zentralmusikschule Neusiedl, die es offensichtlich schafft, ein Feuerwerk an Begeisterungsfunken zu versprühen. Beim Bundesbewerb von „prima la musica“ waren gleich vier Talente erfolgreich. Dabei darf man nicht nur das Ergebnis bewundern, sondern muss auch die harte Arbeit dahinter sehen. Schade, dass nicht jedes Kind die Möglichkeit bekommt, seinen speziellen Funken zu finden. Dann wären die Kinderpsychologen nicht so überlastet.

prima la musica Neusiedler Bezirkstalente geben österreichweit den Ton an