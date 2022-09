Rauf auf den Drahtesel

Das Burgenland möchte das Radland Nummer 1 werden und will in den nächsten fünf Jahren 25 Millionen Euro in das Radwegenetz investieren. Vor allem beim Alltagsradfahren hinkt man im Burgenland und allgemein in Österreich im internationalen Vergleich hinterher. Dabei sind laut VCÖ über 700.000 Autofahrten in Österreich pro Tag kürzer als ein Kilometer, mehr als vier Millionen sind kürzer als fünf Kilometer und könnten problemlos mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Problemlos? Die Infrastruktur im Straßenverkehr ist größtenteils auf Autofahrer, nicht aber auf Radfahrer zugeschnitten. Vor allem für Kinder ist das Radfahren oft nicht sicher. Doch wer sich als Kind nie auf das Fahrrad schwingt, wird es auch als Erwachsener nicht tun. Dabei würde es Umwelt und Gesundheit guttun. Die neue Radlobby Parndorf will sich nun für sichereres Radfahren einsetzen. Gute Idee.

Neuer Verein Lobby für sicheres Radln: Parade in Parndorf geplant