Regen ja, aber besser verteilt

Das ist einerseits erfreulich, andererseits war das vergangene Jahr auch jenes, welches sowohl den Zicksee als auch den Darscho trotz Wasserzuführung zur Austrocknung brachte. Und was den Gewässern (bis auf den Zicksee) heuer eine kleine Erleichterung verschafft, macht uns an derer Stelle wiederum zu schaffen. Die Starkregenereignisse wie etwa im vergangenen Juni bergen nämlich auch Kollateralschäden.

Seien es bei uns Probleme in der Landwirtschaft oder überflutete Keller, die von engagierten Feuerwehren Tag und Nacht auspumpt werden mussten, oder auch im extremeren Fall verwüstete Landschaften wie zuletzt im Westen des Landes. Effektiv kann ein einzelner aktuell nicht viel an diesen Entwicklungen ändern, umso dankbarer muss man für die freiwilligen Helfer sein, die Menschen in solchen Notlagen unterstützen.