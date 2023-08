Rückkehr mit Mehrwert

Nicht einmal zwei Monate ist es her, da gab Neusiedls Kapitän Patrick Kienzl seinen Rücktritt bekannt – nach einer erfolgreichen, weit über ein Jahrzehnt dauernden Karriere als Fußballer, garniert mit 36 Ostliga-Toren in den vergangenen beiden Spieljahren. Das aktive Ende war eigentlich beschlossene Sache, bis vor wenigen Tagen die Fußball-Liebe NSC noch einmal rief. Grund: ein personeller Engpass. Kienzl erbat sich Bedenkzeit, wobei wohl insgeheim schon während des Anrufs klar war, was er zu tun hat. Der Jahrhundertelf-Spieler des NSC wird im Herbst die Packler noch einmal ausgraben und für Neusiedl auf Torejagd gehen. Mit mehr als 100 Prozent, so wie man es jahrelang von ihm gewohnt war. Eigentlich wollte der AHS-Lehrer die Wochenenden ruhig angehen und einfach die Freizeit genießen. All das hat der 33-Jährige nun (zumindest) um ein halbes Jahr verschoben – für seinen NSC. Wie in den letzten Jahren geht Kienzl noch eimal voran. Und das ist für den Club am Feld und außerhalb ein enormer Mehrwert.