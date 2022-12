Spenden trotz Sparen

Mit 2022 geht nach der Hochphase der Corona-Pandemie ein weiteres Krisenjahr zu Ende. Das Virus macht uns zwar immer weniger zu schaffen, mit dem Kriegsausbruch in der Ukraine sind wir aber nun mit ganz anderen Problemen konfrontiert. Vor allem die hohe Inflation zwingt Unternehmen, aber auch Private in die Knie.

Die wirtschaftliche Lage ist in vielen Branchen und Kommunen angespannt: Vielerorts ist Sparen angesagt. Umso schöner ist es, dass die Spendenfreude im Bezirk trotz schwieriger Umstände in der diesjährigen Weihnachtszeit nicht abgebrochen ist, auch wenn vielleicht nicht immer soviel gegeben werden kann wie gewohnt. Viele traditionelle adventliche Benefizveranstaltungen konnten heuer nach zwei Jahren erstmals wieder stattfinden und mit ihrem Erlös dort helfen, wo Not ist. Nicht selten gehen die Spenden an Familien im Neusiedler Bezirk.