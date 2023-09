Spieler ohne Eigenverschulden gesperrt: Es ist Zeit für eine Reform

Vor gut 1.000 Fans ein Mega-Prestige-Derby bestreiten: Horitschon-Kapitän Philip Wessely, ASK-Leithammel und ein Kind der Region, bleibt das am Samstag in Deutschkreutz beim großen Blaufränkisch-Derby der Burgenlandliga verwehrt. Weil sein Name am 26. August gegen die SPG Edelserpentin im Vorfeld aus Versehen falsch im System eingetragen wurde, deshalb sein Namensvetter und Dreiergoalie Philipp Wessely (mit zwei p) offiziell spielberechtigt war, wurde der 2:0-Erfolg in ein 0:3 strafverifiziert - mehr dazu siehe hier.

Philip Wessely wurde zudem auch noch für zwei Spiele gesperrt. Laut ÖFB-Gesetz ist das Urteil regelkonform, ein extrem bitterer Beigeschmack bleibt. Praxisnähe, Menschlichkeit und Fingerspitzengefühl fehl(t)en. Sinn würde dieses Urteil nur dann machen, wenn die Alarmglocken läuten und die Fußball-Gesetzgeber dem Regelwerk einen moderne(re)n Anstrich verpassen würden. Denn wenn Spieler schuldlos so zum Handkuss kommen, kann im System etwas nicht stimmen.