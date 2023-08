Supermarkt versus Kaufhaus

Für kleine Greissler, Bäcker oder Fleischhauer wird es immer schwieriger, sich am Markt, der von großen Konzernen dirigiert wird, zu behaupten. Die Teuerung hat die Situation nun weiter befeuert. In Deutsch Jahrndorf musste das dort seit sieben Jahrzehnten ansässige Kaufhaus vor einem Monat nun einen Schlussstrich ziehen.

Die enormen Energiekosten waren für den kleinen Familienbetrieb nicht mehr zu stemmen. Lange hätte es das Kaufhaus aber wohl auch ohne den enormen Kostensteigerungen nicht mehr gegeben. Für die Betreiber, im Pensionsalter beziehungsweise kurz dafür, wäre es vermutlich schwierig gewesen, Nachfolger zu finden. Wer möchte sich das heute noch „antun“? Der Kundenkreis für kleine Nahversorger schrumpft. Mit dem Angebot der — wirklich vielen — Supermärkte können diese kaum mit. Die kleinen Betriebe müssen aufgeben, die großen werden dagegen immer mehr. In Weiden am See ist, wie man hört, ein neuer Supermarkt in Planung.