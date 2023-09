Finanziert wird dieser aus den Einnahmen des CO2-Preises, der im Oktober 2022 eingeführt wurde. Niemand wird nein zu automatisch überwiesenem Geld von Vater Staat sagen, und zur Abwechslung darf man sich ob eines marginal höheren Zuschlags auch kurz ins Fäustchen lachen, wenn man in einem besonders Infrastruktur-armen Teil des Landes in Grenznähe zu Ungarn wohnt.

Ohne eigenes Auto ist das tägliche Leben in ländlichen Regionen aber kaum zu bewältigen, und umso schwerer wiegt jede Kommastelle auf der Tankstelle. Der Klimabonus in der Höhe von 110 bis 220 Euro, der nun an alle ausbezahlt wird, ist insofern zwar nett, aber leider nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Was es bräuchte, wären strukturelle Änderungen, die das Leben leistbarer machen anstatt Einmalzahlungen, die einen mit etwas Glück über die nächste Woche retten.