Das Pannoneum in Neusiedl am See ist eine Schule, die sich immer wieder selbst durch innovative Projekte vor den Vorhang stellt. So ist die Wirtschafts- und Tourismusschule etwa die erste „GenussSchule“ des Burgenlandes. Seitdem trägt die Schule die Elemente Saisonalität, Regionalität und Praxisbezug mit einem Gütesiegel nach außen. Themen, mit denen sich die Schule auch im Rahmen verschiedener Projekte zum Bereich Klimawandel beschäftigte: Die BVZ verlieh den Schülerinnen und Schülern daher heuer den Martini-Preis in der Kategorie „Unsere Zukunft“.

Nun zeigt die Schule mit einer neuen Kooperation Innovationsgeist. Im Rahmen einer „wilden Nacht“ wurde der Startschuss für eine Zusammenarbeit mit dem Burgenländischen Landesjagdverband gefeiert. Wild werde in den heimischen Küchen nämlich oftmals stiefmütterlich behandelt. Vorurteile gegenüber Wildbret sollen abgebaut werden, die Schüler sollen lernen, wie Wild geschmackvoll zubereitet werden kann. Das Pannoneum blickt somit wieder einmal über den Tellerrand und geht Wege, die andere vielleicht nur streifen. Experimentiert wird nicht nur mit Wild, sondern auch mit Insektenküche. Mehlwürmer und Heuschrecken landen hier schon mal in einem Burger. Vielleicht nicht jedermanns Sache. Schön ist es aber, dass den Schülern viele Möglichkeiten aufgezeigt werden.