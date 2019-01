Es ist extrem, was sich von Freitag auf Samstag rund um den Neusiedler See abgespielt hat. 5100 „Verrückte“ gingen an ihre physischen und psychischen Grenzen. Bei Windböen bis zur Windstärke 8 kämpften sich die Wagemutigen laufend, gehend, manche auch torkelnd um den winterlichen Steppensee. Das Ganze nennt sich 24-Stunden-Burgenland-Extrem-Tour. Wahre Dramen spielen sich auf dem 120 Kilometer langen Trail ab. Schmerzende Füße, Muskelkrämpfe oder abfallende Zehennägel gehören wohl noch zu den harmloseren Erlebnissen. Und trotzdem: Jedes Jahr packt das extreme Wanderfieber eine noch größere Schar. 3500 Teilnehmer waren es im Vorjahr, dieses Jahr zählten die Veranstalter bereits 5100 Starter. Nächstes Jahr werden es wohl noch mehr sein, denn lauscht man den Erzählungen der Extremwanderer, so hört man fast immer: „Das musst du erlebt haben.“ Nicht selten kommt der Nachsatz: „Nächstes Jahr bin ich wieder dabei. Komm mit.“ An die eigenen Grenzen zu gehen, sie auszuloten und vielleicht zu sprengen - das löst Glücksgefühle aus, die ansteckend wirken können. Somit dürfte ein neues Zugpferd geboren sein, das dem Tourismus in der Region künftig große Freude bereiten wird.