Weinkönigin: Kompetent statt verstaubt

Ist das Amt der Weinkönigin noch zeitgemäß? Ein etwas verstaubtes Image haftet an dieser Funktion durchaus. Das Krönchen am Kopf der Weinrepräsentantin mutet schon mal wie aus der Zeit gefallen an. Dabei hat sich das Amt im Laufe der Jahrzehnte immer mehr professionalisiert.

Repräsentieren alleine funktioniert nicht mehr. Weinhoheiten sind heute nicht nur Werbeträgerinnen für den Wein, sondern Kennerinnen ihres Fachs. Es gilt die Begeisterung für den Wein mit einer geballten Ladung an Fachwissen zu untermauern. Kommentierte Weinverkostungen, Fachvorträge, Auftritte bei Weinfachveranstaltungen und Eröffnungen von Weinveranstaltungen zählen zu ihren Aufgaben.

Die Golserin Susanne Riepl hat ihre Aufgabe in den vergangenen zwei Jahren gut gemeistert. Ihre „Regentschaft“ geht im August nun zu Ende. Seit Dienstag ist klar, dass mit Hannah Wetschka aus Jois auch ihre Nachfolgerin aus dem Bezirk kommt.