Welterbe am Prüfstand

Es ist eine Gratwanderung: Einerseits soll eine Kultur- und Naturlandschaft erhalten bleiben, so einzigartig wie sie eben ist, um als Welterbe anerkannt zu sein, andererseits will man sich in der Region weiterentwickeln, sich modern präsentieren und mit der Zeit gehen. Das Image des rückständigen Bundeslandes hat man abgestreift und will man sich hierzulande auch nicht mehr überstülpen lassen. Immer wieder taucht in der Welterberegion deshalb das Schlagwort „schützen und nützen“ auf. Das eine darf das andere nicht ausschließen. So einfach, wie es klingt, ist es nicht. Bauherren und Architekten können ein Lied davon singen.

Einzigartigkeit – ein Kriterium für ein Welterbe – hat eben ihren Preis. Vielleicht ist dieser für den einen oder anderen zu hoch. Den Welterbestatus auf das Spiel setzen möchte allerdings niemand, weshalb das Burgenland gut beraten ist, mit dem UNESCO-Welterbe-Komitee zusammenzuarbeiten. Schon demnächst soll eine Experten-Kommission Tourismusprojekte am See prüfen.