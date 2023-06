Wie die Schwammerl

Gemeinden kämpfen derzeit mit der Inflation und steigenden Preisen. Die Ausgabenseite in den Budgets wird größer — auch weil die Sozialabgaben jedes Jahr steigen. Es ist also nicht verwunderlich, dass Kommunen ihre Einnahmen aufbessern wollen. Ein interkommunaler Businesspark, der gleich für mehrere Gemeinden Kommunalsteuern abwirft, aber nur an einem Standort Boden versiegelt, kommt da gerade richtig. Der von der Wirtschaftsagentur Burgenland in Nickelsdorf geplante Businesspark steht allerdings in der Kritik, vor allem vonseiten der Grünen. Man spiele nicht mit offenen Karten. Insbesondere was die Einnahmen für die Gemeinden betrifft: Diese würden eher gering ausfallen.

Ohnehin fraglich ist die Notwendigkeit eines weiteren Businessparks. In einem Umkreis von rund 20 Kilometern entsteht nämlich der „Industrial Campus Gattendorf“ und ein Logistikzentrum in Kittsee. Letzteres ist aus Mangel an Interessenten zuletzt sogar ins Stocken geraten.