Windräder vs. Naturschutz

Der Neusiedler Bezirk ist österreichischer Meister, wenn man die Dichte an Windrädern vergleicht. 410 Windkraftanlagen sind es hier derzeit. Das Repowering – also der Austausch alter Anlagen gegen moderne, energieeffiziente Windräder könnte die Anzahl künftig etwas reduzieren.

Dass gerade in einem Bezirk, der zu einem großen Teil UNESCO Welterbe-Gebiet ist und noch dazu einen Nationalpark beherbergt, so viele Windräder stehen, stößt Umweltorganisationen immer wieder sauer auf. Dabei könnte man meinen, die Produktion sauberer Energie käme gut an. Windräder polarisieren. Naturschützer sehen eine große Gefahr für Vogel-Fledermaus- und Insektenfauna. Etwa 52.000 Vögel werden jährlich in Österreich von Windrädern erschlagen, auch die Bodenversiegelung darf nicht außet Acht gelassen werden.

Es gilt beim Bau von Windrädern jedenfalls bedacht vorzugehen, gänzlich verzichten kann man aber auch in Schutzgebieten nicht.