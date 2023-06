Witzig, oder doch nicht: Satire am Abgrund

Während am Dienstag in vielen Kellern aufgrund der starken Regenfälle gepumpt wurde, freuen sich andererseits Touristiker über jeden Tropfen für den Neusiedler See. Denn gerade jetzt, wo sich der See wieder füllt und den Wasserstand des Vorjahres schon weit übertroffen hat, klagen Tourismusbetriebe über einen gehörigen Dämpfer in der Buchungslage. Schuld daran seien die Bilder, die in den Medien kursieren. Tatsächlich wird in österreichischen Boulevardmedien nicht selten ein falsches Bild vom Neusiedler See verbreiten, denn um dessen Austrocknungsgefahr zu bebildern, muss immer wieder der ausgetrocknete Zicksee herhalten. So auch in einer satirischen Dokumentation, die in der Vorwoche im ORF-Hauptabendprogramm gezeigt wurde. Dabei wollte Hanno Settele zeigen, wie eine Zukunft ohne See für die Region aussehen würde. Trist. Dieses Bild zu zeichnen, ist ihm gelungen, allerdings hielten viele Zuseher die manipulierten Bilder des ausgetrockneten Neusiedler Sees für bare Münze. Mission missglückt.

„Neusiedl ohne See“ Nach ORF-Doku: Burgenland Tourismus mit scharfer Kritik