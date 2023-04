Wo es besonders gut schmeckt

Positive Meldungen aus der Tourismus- und Gastronomiebranche sind aufgrund der problematischen Situation rund um Teuerung, Arbeitskräftemangel und dramatischen Wasserstands des Neusiedler Sees selten geworden. Umso größer ist die Freude, wenn über kulinarische Erfolge aus dem Bezirk berichtet werden darf. Und die bescherte dieser Tage der Falstaff Restaurantguide. Die Gourmet-Community zeichnete mit dem Apetloner Hannes Tschida einen heimischen Gastronomen mit einem „Special Award“ für das „Beste Landgasthaus“ Österreichs aus.

Darüber hinaus liefert das nur wenige Kilometer entfernte „Infinity“ in Andau eine Überraschung: Das neue Hotelrestaurant von Scheiblhofers „The Resort“ in Andau reüssierte im Gourmetführer als zweitbester Neueinsteiger Österreichs und belegte auf Anhieb hinter den ewigen Spitzenreitern „Taubenkobel“ und „Gut Purbach“ Rang drei in Burgenland. Chapeau!