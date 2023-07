Wo sind die Gäste?

Staus am Samstagvormittag Richtung Neusiedler See, Staus am Abend zurück in Richtung Wien. Das gleiche Spiel dann sonntags. Jahrelang war das ein Szenario, das die Menschen in der Region im Sommer gewöhnt waren. Nicht unbedingt ein gutes Zeichen für die Umwelt und auch nicht für die Lebensqualität, wenn die Durchzugsstraßen der Dörfer verstopft sind, aber immerhin dafür, dass die Region um den Neusiedler See ein beliebtes Reiseziel ist. Momentan hat man diesen Eindruck nicht.

Die Strände um den See sind mäßig besucht und auch die Gastronomen in der Region müssen eher auf Zweckoptimismus als auf volle Gaststuben setzen. Die Urlauber fehlen schlicht, so der Tenor. Ein Post-Corona-Trauma. Das Ur-lauben in der Heimat in den vergangenen Jahren war schön, aber wer sich Urlaub angesichts der Inflation noch leisten kann, will wieder was von der Welt sehen und reist ins Ausland. Die anderen bleiben gleich zu Hause. Und dann wären da noch die Bilder eines vermeintlich ausgetrockneten Sees...